"Бостон" по буллитам обыграл "Виннипег"

"Бостон" выиграл у "Виннипега" по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа "Брюинз".

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов сыграл 20 минут и сделал 2 броска по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Виннипег" - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)

Голы: Краг - 6, 48:16 - 1:0. Лайне - 18 (Элерс, Литтл), 49:13 - 1:1.

Победный буллит: Макэвой.

Вратари: Раск - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (10+8+11+4) - 38 (8+13+11+6).

Наши: - - Куликов (20:16/2/0).

22 декабря. Бостон. TD Garden.