"Бостон" по буллитам обыграл "Виннипег"

"Бостон" выиграл у "Виннипега" по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа "Брюинз".
Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов сыграл 20 минут и сделал 2 броска по воротам соперника.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Виннипег" - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
Голы: Краг - 6, 48:16 - 1:0. Лайне - 18 (Элерс, Литтл), 49:13 - 1:1.
Победный буллит: Макэвой.
Вратари: Раск - Хеллебайк.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 33 (10+8+11+4) - 38 (8+13+11+6).
Наши: - - Куликов (20:16/2/0).
22 декабря. Бостон. TD Garden.
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