18:54 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Бостон" отправил Худобина в фарм-клуб

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"Бостон" на своем официальном сайте объявил, что голкипер Антон Худобин отправлен в фарм-клуб "Провиденс". В обратном направлении проследовал голкипер Зейн Макинтайр. Ранее "Бостон" выставил 30-летнего россиянина на драфт отказов, но ни одна команда НХЛ не заключила с ним контракт.

Российский хоккеист перешел в клуб летом 2016 года и в регулярном чемпионате НХЛ провел всего 8 матчей, в которых одержал одну победу при проценте отраженных бросков 88,5 процента. Ранее Худобин выступал за такие команды, как "Миннесота", "Каролина" и "Анахайм".

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Материалы REN-TV

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