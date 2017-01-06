"Бостон" отправил Худобина в фарм-клуб

"Бостон" на своем официальном сайте объявил, что голкипер Антон Худобин отправлен в фарм-клуб "Провиденс". В обратном направлении проследовал голкипер Зейн Макинтайр. Ранее "Бостон" выставил 30-летнего россиянина на драфт отказов, но ни одна команда НХЛ не заключила с ним контракт.

Российский хоккеист перешел в клуб летом 2016 года и в регулярном чемпионате НХЛ провел всего 8 матчей, в которых одержал одну победу при проценте отраженных бросков 88,5 процента. Ранее Худобин выступал за такие команды, как "Миннесота", "Каролина" и "Анахайм".