"Бостон" отправил 4 безответные шайбы в ворота "Баффало"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" на своем льду обыграл "Баффало" со счетом 4:0. Шайбами в составе хозяев отметились Брэд Маршан, Давид Крейчи, Райли Нэш и Давид Пастрняк.

Российский защитник "Баффало" Дмитрий Куликов провел на льду 23 минуты и 34 секунды и нанес по воротам соперника 2 броска при показателе полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Баффало" – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Маршан – 5 (бол., Пастрняк, Белески), 25:44 – 1:0. Крейчи – 1 (бол., Краг, Спунер), 30:12 – 2:0. Нэш – 1, 34:41 – 3:0. Пастрняк – 8 (бол., Чарник, Лайлз), 49:45 – 4:0.

Вратари: Раск – Ленер.

Штраф: 11 – 21.

Броски: 42 (12+15+15) – 32 (13+5+14).

Наши: – – Куликов (23:34/2/-1).

8 ноября. Бостон. TD Garden.