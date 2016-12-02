"Бостон" одолел "Каролину" по буллитам, Худобин – первая звезда

"Бостон" нанес поражение "Каролине" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 1:1. Первой звездой встречи признан голкипер "Брюинз" Антон Худобин, отразивший 29 бросков из 30. Автором победного послематчевого штрафного броска стал форвард Давид Пастрняк.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Каролина" – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хэнифин – 2 (бол., Скиннер, Райан), 27:37 – 0:1. Краг – 2 (Пастрняк, Крейчи), 59:28 – 1:1.

Победный буллит: Пастрняк.

Вратари: ХУДОБИН (58:47 – 59:28) – Уорд.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 35 (10+7+12+6) – 30 (12+7+9+2).

Бостон. TD Garden.