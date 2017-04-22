"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" и спасся от вылета из плей-офф

"Бостон" на выезде обыграл "Оттаву" в пятом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ - 3:2 во втором овертайме. "Брюинз" уступал по ходу встречи со счетом 0:2, но смог перевести игру в дополнительное время. Победная шайба на счету Шона Керали.

Эта победа спасла "Бостон" от вылета из плей-офф. Счет в серии стал 3-2 в пользу "Оттавы". Следующий матч пройдет на площадке "Брюинз".

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Пятый матч

"Оттава" - "Бостон" - 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Стоун - 1 (Хоффман, Брассар), 11:19 - 1:0. Пажо - 1 (Столберг, Бэрроуз), 20:30 - 2:0. Пастрняк - 2 (Маршан, Бержерон), 28:40 - 2:1. Керали - 1 (Бэкес, Морроу), 37:05 - 2:2. Керали - 2 (Бэкес, Макэвой), 90:19 - 2:3.

Вратари: Андерсон - Раск.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 43 (10+9+5+13+6) - 39 (6+6+9+10+8).

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

Счет в серии: 3-2 (1:2, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0)