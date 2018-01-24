"Бостон" одержал четвертую победу кряду

"Бостон" на своем льду переиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертая подряд победа для "Брюинз" и третье кряду поражение для "Дэвилз".

Российский голкипер хозяев Антон Худобин провел всю встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Нью-Джерси" - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Голы: Вуд - 13 (Батчер, Хишир), 22:05 - 0:1. Нэш - 7 (Хейнен), 27:03 - 1:1. Сиверсон - 7 (Юханссон, Заха), 29:03 - 1:2. Бержерон - 20 (бол., Маршан, Краг), 32:53 - 2:2. Маршан - 21 (Пастрняк), 39:27 - 3:2.

Вратари: Раск - Шнайдер (Эплби, 40:00, 58:33 - 59:15, 59:19).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 24 (9+11+4) - 39 (20+7+12).

24 января. Бостон. TD Garden.