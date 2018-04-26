"Бостон" обыграл "Торонто" и вышел во второй раунд на "Тампу"

"Бостон" обыграл "Торонто" в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ - 7:4. Дубль в составе "Брюинз" сделал нападающий Джейк Дебраск, по 3 очка набрали Патрис Бержерон и Давид Крейчи.
Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 19 минут 52 секунды и набрал показатель "-2".
"Бостон" вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Соперником "Брюинз" станет "Тампа-Бэй".
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Седьмой матч
"Бостон" - "Торонто" - 7:4 (3:2, 0:2, 4:0)
Голы: Марло - 3 (бол., Гардинер, Нюландер), 2:05 - 0:1. Дебраск - 4 (бол., Пастрняк, Крейчи), 4:47 - 1:1. Марло - 4 (Марнер), 6:12 - 1:2. Хейнен - 1 (Крейчи, Рик Нэш), 9:10 - 2:2. Бержерон - 1 (Миллер, Бэкес), 19:23 - 3:2. Дермотт - 1 (Полак, Нюландер), 22:07 - 3:3. Капанен - 1 (мен.), 26:05 - 3:4. Краг - 2 (Миллер, Бержерон), 41:10 - 4:4. Дебраск - 5 (Крейчи), 45:25 - 5:4. Пастрняк - 5 (Бержерон, Маршан), 51:39 - 6:4. Маршан - 3 (п.в., Рай. Нэш), 59:09 - 7:4.
Вратари: Раск - Андерсен (57:04 - 59:09).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 36 (12+13+11) - 24 (10+6+8).
Наши: - - Зайцев (19:52/1/-2).
26 апреля. Бостон. TD Garden.
Счет в серии: 4-3.
Sправедливый
fifa_guru какие матчи в первую очередь будешь глядеть?) ----------------- Да я так то всё подряд смотрю, но не полностью. Потихоньку. ))) У меня +2 от Москвы и мне по времени подходит смотреть третьи периоды восточных (что очень удобно, кстати) и западные (но не очень поздние) игры. Сегодня вот второй и третий периоды смотрел. Вообще ориентируюсь по месту. Т.е., если одна пара была изначально интереснее другой, то это не значит, что в какой то момент я с неё не переключался (сам понимаешь от развития событий в матче зависит). Сейчас же пары будут разведены по дням, очень удобно смотреть всё! ))) P.S. Считаю самое сильное противостояние нас ждёт на западе. Пара "Нэшвилл" - "Виннпег" самая мощная! На востоке всё более ровно, обе пары очень интересные и, прежде всего, противостояниями игроков! ... P.P.S. А там ещё и ЧМ начнётся... Да, его я тоже смотрю. )))
07:24
True Timati
Не сдюжили канадцы... Эх, как бы сейчас было неплохо поплясать на костях фанатов Бостона ))) Но Тампа - Бостон явно интереснее, чем Тампа - Торонто.
07:24
Sправедливый
... Забыл добавить, что до этой отметки (0,940%) чуть-чуть не дотягивали (0,930 и выше) такие люди, как Гашек, Ирбе, Руа, Набоков, ещё раз Куик, Флери, Лундквист, Бродо, Кроуфорд, Бельфлёр (дважды), Осгуд и Ринне.
07:05
vasil3nkoan
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://catcut.net/zdlf
07:04
fifa_guru
Sправедливый какие матчи в первую очередь будешь глядеть?)
07:00
fifa_guru
Я ХУдЕЮ! Фифагуру. Ты для кого в комментах обзоры пишешь? Надеешься, что в СЭ позовут писать? Или просто графоман? // в СЭ не мечу, тем более вовсе не писатель или журналист. Просто расписываю игру, отмечаю эпизоды и интересные моменты игры с комментариями своего видения. во-первых не все могут посмотреть, но зато потом могут прочитать. а те кто видел - могут оспорить что-либо. это и есть обсуждение, разве не для этого отчасти создан этот "форум"?
06:56
Sправедливый
gibson "мышелов" это оценочное суждение. Раск - хороший вратарь:-) ------------ Ну тогда это просто очень странная и неправильная оценка и попрошу к Раску её не применять (практически по Этушу из Иван Василича...))) ). Кстати, цифры на уровне 0,940% и выше за последние 20 лет показывали считанные вратари (конечно, беру из тех кто играл много, т.е. более 20 игр). В плей-офф лучшие были Колциг в Вашингтоне (0,941 - 1998г.), Жигер в Анахайме (0,945 - 2003г.), Куик в Л-А (0,946 в 2012г.) и Томас в том же Бостоне (тоже 0,940 - в 2011г.). Так что Раск тогда в хорошую компашку попал. ))) И ещё Смит как то разок (а больше и не представлялось, правда) в "Финиксе" неожиданно выстрелил в 2012 - 0,944 в 16-ти матчах.
06:55
fifa_guru
gibson Если ты забиваешь 4 на выезде в седьмой игре, то вправе рассчитывать на победу. // тоже любопытный факт 7 матчей из сегодняшней трансляции. в лиге прошли 72 седьмых матча. Команда, забившая 5 и более шайб в этом мачте побеждала в итоге. и так было в....72 матчах!)) интересно, если б Торонто сегодня забили 5 шайб, был бы это исключительный случай?
06:53
fifa_guru
Sправедливый чуть добавлю по вратарям. Раск и Андерсен подошли к игре примерно с одинаковыми показателями в 7 играх - 842 и 846 кажется. (Правда у первого их было 7, а у второго 3) тем еще интереснее было наблюдать за противостоянием)
06:50
Я ХУдЕЮ!
Фифагуру. Ты для кого в комментах обзоры пишешь? Надеешься, что в СЭ позовут писать? Или просто графоман?
06:44
Sправедливый
fifa_guru... и Андрею бы взять хладнокровия чуть-чуть у датчанина.. ---------------- А вот это ты зря. Василевский хладнокровный вратарь. Практически, флегматик... В папу. )))
06:39
gibson
Sправедливый, "мышелов" это оценочное суждение. Раск - хороший вратарь:-)
06:36
andregozin
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06:31
Sправедливый
gibson Бобровского смешали с грязью после 6-й игры... ---------------- Ты чего то сегодня уж больно категоричен в оценках. Один мышелов, дугой в грязи... Кто его смешал с грязью то? Балбесы? Да и хрен бы с ними. ))) Вот статистика у Бобровского, да, действительно не впечатляет. Именно плей-оффная статистика! И тут уж не поспоришь... А вот, кстати, по поводу "мышелова" Раска можно долго спорить. Почему долго? Да потому что, у него в плей-офф даже очень хорошая статистика на дооолгом промежутке времени. Ну кроме нынешнего, конечно. ))) Если Серёга из года в год показывая в плей-офф цифры на уровне школьника (877,908,882) и в этом году, к сожалению, "удержал свою планку", то Раск только первый раз так просел в плей-офф по цифрам. Раньше были 912,928,920 и особенно 940 (и это после 22-х матчей в 2013году!). Он мышелов?! Кстати, я вот лично думаю, что в этом году статистика рухнула именно из за "Торонто". И совсем не удивлюсь, если после серии с "Тампой" она улучшиться. ))) Запоминаем, сейчас 0,899%.
06:28
fifa_guru
roughboy принял) мне кстати твой и еще Ally (кажется) брэкет понравился) вся надежда на Вегас)))
06:25
gibson
Filin63, ты еще откуда вылез? Да, мой прогноз не оправдался (Торонто в 7 матчах), но лучшей характеристикой того, что происходило в седьмой игре являются поседевший fifa_guru:-) А что мы поняли из этой серии, так это то, что Бостон вряд ли является претендентом на Кубок Стэнли. Торонто выглядело очень слабо, его лидеры провалились. Тем не менее Бостон прошел листья чуть ли не чудом.
06:21
PvsZ
НЕЕЕЕЕЕЕТ :((((
06:19
maxcds
остон мэтьюз. уровень лох. максимум 3 звено. 3й не смотрел, но результат к сожалению ожидаемый. по вратарям в целом с гибсоном согласен.
06:19
gibson
fifa_guru, это все лирика. Василевский тут причем вообще? Бобровского смешали с грязью после 6-й игры. Чем Андерсен лучше? В решающий момент он пропустил два паршивых гола (простейший бросок от синей линии и запустил под щитком от форварда которого уже снес защитник) тем самым убив шансы своей команды на успех.
06:07
Filin63
gibson, что ты там чирикал что торонто пройдет бостон. Ну ну. Бостон еще Тампу ушатает с его дырявой обороной
06:07
Sправедливый
"Бостон" с победой! "Мишки" заслужили, конечно, больше соперника быть в следующем раунде. Но "Торонто", в любом случае, большое спасибо за соперничество! Ну а седьмая игра... это, прежде всего, сгусток нервов и лопнуло, в принципе, там где и ожидалось. Причём, как правильно написал fifa_guru, лопнуло именно в третьем периоде. P.S. gibson, Раск "мышелов известный"? Не, не слышал. И по поводу поговорки, ну абсолютно не к месту... Смотрим следующую серию. Против "Тампы", думаю, будет не менее весело и интересно. А то я уже и подзабыл про неё. ))) У "Тампы" с "НДД" то точно была самая "мёртвая" серия на востоке.
06:02
Filin63
Андерсен и Василевский одного уровня. Ну Васи сдырявой обороной тампы тоже ловит о—го— го. В 5 и 6 матче торонто много везло.
06:00
ВеликийПашаБуре
Некстван Мэттьюз 7 1+1 =2 (-4).....
05:58
roughboy
Еее.. Впервые смог предсказать победителей всех восьми пар в первом раунде. Думаю, второй будет для меня не столь успешен. Фифа_гуру держи пять)
05:53
fifa_guru
gibson ) Но Андерсен пропустил сегодня ВСЕ // предвзятое мнение ;) а когда в первом периоде при меньшинстве Андерсен и удар отбил и успел развернуться и шайбу накрыть на ленточке? а на удар Круга с убойной дистанции среагировал? был бы Василевский - ты бы счас кричал про Смайт. Ты понимаешь что датский сказочник три (!) подряд игры потел как не знаю кто. это Василевский по удару за период отбивал (условно), а тут вратарь оставлял шансы команды. Да, в третьем периоде чуть поплыл и пропустил. но не скзаать что халяву пропустил. не думаю, что Василевский бы точно такие отбил. Василевский только в упор берет шайбы (габариты), и Андрею бы взять хладнокровия чуть-чуть у датчанина..
05:49
fifa_guru
Не зря отпросился с работы на часик)) суперматч! мне кажется я слегка поседел) вот это зрелище было. Первый период - размен голов с необязательными удалениями, равная игра с борьбой и наплывом на ворота. команды не отсиживались, высокие скорости и пресс. Итог - 5 (!) шайб за первый период только. Таких 7-ых матчей я не припоминаю. Запомнилось как Маршанд на последних секундах красиво обводя Полака не решил момент. После первого периода подумал, что многое будет зависеть и от вратарей, который после стольких пропущенных в первом могут дрогнуть. Второй период. Бостон больше атакует и бросает. Первый удар Торонто в лице Дермотта и это что-то. суперудар получился! в самую девятку! далее наступает 26 минута которая мне будет сниться. Бостон заработал большинство. Круг бросал с убойной позиции, и Андерсен сделал невероятный, сказочный сейв! просто фантастика! и следом, спустя секунды, карма СЭ о статьях игроков настигает Маршанда. Теряет шайбу, его оттесняет Капанен, и красиво разбирается с Раском. 4-3 после 2-3! 2 удара - 2 гола, и какие это удары. Дальше оборона Торонты действовали успешно, да и Андерсен хорошо стоял и вытаскивал. По итогам двух периодов несмотря на преимущество в бросках отмечу равную игру. Бэбкок с умом тусанул звенья, Кадри спрятал в 4ое, зато под грозное Мишек выпускал Марнера-Марло-Плеканеца, которые умело действовали и досаждали. Кэссиди старался убирать первое звено от них. А вот третий период Торонто не выдержал. Видимо вспомнив прошлую игру в ТД Гардене. 6-0 по броскам ближе к середине в пользу Бостона, и тут Андерсен чуть не выдержал. Сперва Круг "отквитал" предыдущий удар, а затем Дебраск пустил ему в домик. Торонто пошел вперед, но ничего дельного не помню. Оборона достаточно умело справлялась и более того атака шла вперед. Спустя 6 минут розыгрыш марш-берж-пастрняк увеличивают разрыв. И тут я облегченно выдохнул. 2 шайбы по такой игре Торонто не должны отыграть. Бэбкок начал тусовать звенья, выпуская чуть более свежих. Да, прижали мишек, но это был не тот прессинг под которым они сами находились. Точку ставит тот, кто мог и похоронить команду - Маршанд, обыграв кого-то из игроков кэнаков забил в пустые. Дааа, ну и игра. ну и серия))) Спасибо командам за эту серию! Но глядя на все 7 игр - Бостон заслужил больше и поэтому справедливо выходит во 2 раунд. P.s. видно было что сил много потратили. и еще - суровый календарь НХЛ не даст отдохнуть. уже в субботу будет игра. У Тампы преимущество по накопленным силам конечно. но жду хорошей игры!
05:45
kasper29f
Полтора звена Бостона разорвали канадцев...неплохо...дальше скорее всего так не прокатит
05:44
Michelangelo.ru
Жаль. "Нашим" командам (Тампе, Вашингтону) - будет тяжелее
05:43
gibson
Игра была равна, играли два ...:-) Торонто разочаровало. А ведь все так хорошо начиналось. Вы не представляете какое это наслаждение наблюдать как финский ноунейм в меньшинстве опускает сначала Маршана, а потом Раска как последних днищ:-) Но Андерсен пропустил сегодня ВСЕ. Ну ладно Раск, мышелов известный, но он-то куда? Все говорят вот Бобровский, а вы посмотрите как свою команду заплавил сегодня сказочник. Это кошмар. Если ты забиваешь 4 на выезде в седьмой игре, то вправе рассчитывать на победу. Мэттьюса опять не было видно. Может быть он не так уж и хорош? Ну Бостон так Бостон, все равно кого обыгрывать во втором раунде:-)
05:37
Dorognik.
7-я игра, 7-4? Че за дыр-дыр? Срочно к Билялетдинову и Никитину, они вас научат хоккею.
05:37