"Бостон" обыграл "Нэшвилл" благодаря дебютным голам Дебраска и Макэвоя

"Бостон" обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что в составе победителей сразу два гола стали дебютными для игроков.

Нападающий Джейк Дебраск проводил первую встречу за "Медведей", также первый гол на счету защитника Чарли Макэвоя. По шайбе забросили форварды Давид Пастрняк и Брэд Маршан, тремя голевыми передачами отметился Давид Крейчи. У "Нэшвилла" отличились Виктор Арвидссон, Скотт Хартнелл и Филип Форсберг.

Российский голкипер "Бостона" Антон Худобин провел эту встречу на скамейке. Защитник "Хищников" Алексей Емелин провел на льду всего 10 минут и заработал одно двухминутное удаление.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Нэшвилл" – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Пастрняк - 1 (бол., Макэвой, Крейчи), 8:37 - 1:0. Арвидссон - 1 (Джохансен), 19:49 - 1:1. Дебраск - 1 (Крейчи, Бьорк), 25:48 - 2:1. Макэвой - 1 (Крейчи, Дебраск), 35:43 - 3:1. Маршан - 1 (мен., п.в., Карло), 57:07 - 4:1. Хартнелл - 1 (бол., Джохансен, Арвидссон), 58:12 - 4:2. Форсберг - 1 (бол., Ярнкрок, Суббан), 59:25 - 4:3.

Вратари: Раск - Ринне (56:55 - 57:07, 57:15 - 58:12, 58:18 - 59:25, 59:28).

Штраф: 19 - 15.

Броски: 32 (12+12+8) - 29 (8+8+13).

Наши: Худобин - Емелин (9:47/0/0).

6 октября. Бостон. TD Garden.