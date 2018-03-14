"Бостон" обыграл "Каролину", проигрывая 1:4

"Каролина" на своем льду проиграла "Бостону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:6). Примечателен тот факт, что в начале третьего периода хозяева выигрывали со счетом 4:1. Хет-трик в составе гостей оформил нападающий Давид Пастрняк.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Бостон" - 4:6 (0:1, 3:0, 1:5)

Голы: Маршан - 30 (Пастрняк, Рай. Нэш), 19:49 - 0:1. Ахо - 25 (бол., Терявяйнен, Фольк), 22:10 - 1:1. Терявяйнен - 21 (бол., Ахо, Фольк), 32:06 - 2:1. Уильямс - 15 (Макгинн, Линдхольм), 38:43 - 3:1. Макгинн - 12 (мен., Линдхольм), 40:51 - 4:1. Гржельчик - 3 (Керали, Шаллер), 50:04 - 4:2. Пастрняк - 25 (Маршан), 51:00 - 4:3. Хейнен - 13 (Крейчи, Рик Нэш), 51:21 - 4:4. Пастрняк - 26 (бол., Гржельчик, Маршан), 56:30 - 4:5. Пастрняк - 27 (п.в., Миллер, Рай. Нэш), 58:26 - 4:6.

Вратари: Уорд (58:08 - 58:26) - Раск.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 33 (7+18+8) - 34 (13+6+15).

14 марта. Роли. PNC Arena.