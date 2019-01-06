"Бостон" обыграл "Баффало", продлив победную серию

"Бостон" на своем льду переиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу забросил 34-летний Дэвид Бэкес. "Брюинз" одержал четвертую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" – "Баффало" – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Вагнер – 5 (Аккьяри), 10:10 – 1:0. Бэкес – 4 (Раск), 22:00 – 2:0. Ристолайнен – 5, 57:22 – 2:1.
Вратари: Раск – Улльмарк (58:18 – 58:21, 58:43 – 59:52).
Штраф: 2 – 4.
Броски: 41 (13+15+13) – 32 (10+10+12).
6 января. Бостон. TD Garden.
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