05:58 | Хоккей — НХЛ

"Бостон" обыграл "Баффало", продлив победную серию

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"Бостон" на своем льду переиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу забросил 34-летний Дэвид Бэкес. "Брюинз" одержал четвертую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Баффало" – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Вагнер – 5 (Аккьяри), 10:10 – 1:0. Бэкес – 4 (Раск), 22:00 – 2:0. Ристолайнен – 5, 57:22 – 2:1.

Вратари: Раск – Улльмарк (58:18 – 58:21, 58:43 – 59:52).

Штраф: 2 – 4.

Броски: 41 (13+15+13) – 32 (10+10+12).

6 января. Бостон. TD Garden.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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