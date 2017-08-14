Инсайдер Sportsnet и эксперт NHL Брайан Лоутон предположил, что в ближайшее время "Бостон" может обменять нападающего Давида Пастрняка. Ранее сообщалось, что форвард и "Брюинз" не могут договориться о подписании нового контракта.
"Исходя из того, что я слышал, не удивительно, если "Бостон" обменяет Пастрняка", - написал Лоутон на своей странице в Твиттере.
Напомним, что на данный момент 21-летний чех является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне хоккеист, выступающий за "Брюинз" с 2014 года, провел в НХЛ 81 матч и набрал 74 (36+38) очка.
With what I am hearing I would not be surprised if David Pasternak @NHLBruins is traded. #contractproblems @NHLNetwork– Brian Lawton (@brianlawton9) 14 августа 2017 г.
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