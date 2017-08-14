Инсайдер Sportsnet и эксперт NHL Брайан Лоутон предположил, что в ближайшее время "Бостон" может обменять нападающего Давида Пастрняка. Ранее сообщалось, что форвард и "Брюинз" не могут договориться о подписании нового контракта.

"Исходя из того, что я слышал, не удивительно, если "Бостон" обменяет Пастрняка", - написал Лоутон на своей странице в Твиттере.

Напомним, что на данный момент 21-летний чех является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне хоккеист, выступающий за "Брюинз" с 2014 года, провел в НХЛ 81 матч и набрал 74 (36+38) очка.