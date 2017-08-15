23:25 | Хоккей — НХЛ

"Бостон" не собирается обменивать Пастрняка


Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини заявил, что клуб не собирается обменивать нападающего Давида Пастрняка. Ранее в СМИ сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении контракта, из-за чего 21-летний хоккеист может продолжить карьеру в другом клубе.

– Мы не будем обменивать Пастрняка, – цитирует Boston Globe Суини.

Чешский нападающий в прошлом сезоне набрал 70 (34+36) очков в 75 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету 123 (59+64) очка в 172 играх.

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