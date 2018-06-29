"Бостон" не продлит контракт с Худобиным

"Бостон" дал понять, что не подпишет нового соглашения с российским голкипером Антоном Худобиным. 1 июля 32-летний вратарь станет неограниченно свободным агентом.

- Похоже, что ситуация со вторым голкипером изменится, - сказал генеральный менеджер команды Дон Суини.