21:33 | Хоккей — НХЛ

"Бостон" не продлит контракт с Худобиным


"Бостон" дал понять, что не подпишет нового соглашения с российским голкипером Антоном Худобиным. 1 июля 32-летний вратарь станет неограниченно свободным агентом.

Похоже, что ситуация со вторым голкипером изменится, - сказал генеральный менеджер команды Дон Суини

Худобин провел в НХЛ 147 матчей (135 в старте). Он имеет следующие показатели: 2,47 в среднем пропущенных шайб и 91,5% сэйвов.  

 

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