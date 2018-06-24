"Бостон" не хотел давать Ковальчуку контракт на три года

Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини объяснил, почему клуб не смог договориться с нападающим Ильей Ковальчуком о заключении контракта. Напомним, что ранее 35-летний россиянин заключил трехлетнее соглашение с "Лос-Анджелесом", где будет зарабатывать 6,25 миллиона долларов за сезон.

– Не думаю, что такой срок (3 года) был идеальным для нас, – цитирует сайт НХЛ Суини. – Мы смотрели на этот вопрос именно таким образом.

Отмечается, что теперь "Бостон" постарается подписать контракт с форвардом Риком Нэшем, который 1 июля станет свободным агентом. 33-летний канадец перешел в "Брюинс" во время дедлайна из "Рейнджерс" по ходу минувшего сезона.