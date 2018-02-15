"Бостон" может выменять Грабнера у "Рейнджерс"

"Бостон" может выменять у "Рейнджерс" нападающего Михаэля Грабнера, сообщает Murphs Hockey Law. Контракт 30-летнего хоккеиста истекает летом этого года. Его зарплата составляет 1,65 миллиона долларов за сезон.

Напомним, что ранее клуб официально объявил о смене вектора развития. Ожидается, что перед делайном команду покинет ряд игроков, в числе которых защитник Райан Макдона и нападающий Рик Нэш.

В этом сезоне Грабнер провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (23+6) очков.