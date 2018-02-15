"Бостон" может выменять Грабнера у "Рейнджерс"

"Бостон" может выменять у "Рейнджерс" нападающего Михаэля Грабнера, сообщает Murphs Hockey Law. Контракт 30-летнего хоккеиста истекает летом этого года. Его зарплата составляет 1,65 миллиона долларов за сезон.
Напомним, что ранее клуб официально объявил о смене вектора развития. Ожидается, что перед делайном команду покинет ряд игроков, в числе которых защитник Райан Макдона и нападающий Рик Нэш.
В этом сезоне Грабнер провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (23+6) очков.
Материалы других СМИ
spetrov
Нашел, видимо, сам нужное. Официальное обращение к болельщикам в твите от 8-го февраля.
21:13 15 февраля
spetrov
Несколько раз читал про объявленную смену вектора развития. А есть ли ссылка на конкретный офиц. документ, дату и т.п.?
20:55 15 февраля
Писака
найдут ли рейнджеры за такие деньги игрока с такой статистикой?
20:35 15 февраля
Весёлый©
Берем всех. Причем, в "Торонто" тоже. У Дона Черри должно быть корыто на старости лет от его любимых клубов. Собственно, соперник только один - Нэшвилл, Кросбайка не успеет проснуться, Малкин как раз заснёт.
20:11 15 февраля