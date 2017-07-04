"Бостон" может выменять Дюшена у "Колорадо"

"Бостон" претендует на нападающего "Колорадо" Мэтта Дюшена, сообщает Columbus Post-Dispatch. За 26-летнего форварда "Медведи" готовы отдать 20-летнего защитника Брэндона Карло.

Ранее сообщалось, что на Дюшена претендуют "Коламбус" и "Нэшвилл". Дюшен выступает за клуб с 2009 года. В минувшем сезоне он провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (18+23) очко. Всего в лиге на его счету 418 (174+244) очков в 572 встречах.

Прошлый сезон стал для Карло дебютным в НХЛ и в 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности "+9".