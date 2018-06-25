"Бостон" может подписать новое соглашение с Худобиным

Российский вратарь Антон Худобин может продлить контракт с "Бостоном". Соглашение 32-летнего голкипера с клубом из Массачусетса истекает в ближайшее время.

- Для того, чтобы сотрудничество продолжилось, необходимо, чтобы обе стороны изъявили это желание, сказал агент Худобина Кента Хьюза в интервью Boston Clobe. - Думаю, в клубе хотят, чтобы Антон остался. Сам он хотел бы продолжить карьеру в Бостоне.

В минувшем сезоне НХЛ Худобин провёл 32 матча, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3% бросков.