"Бостон" может обменять свой выбор в первом раунде драфта

Генеральный менеджер "Бостона" Дон Суини сообщил, что клуб может попробовать обменять свой выбор в первом раунде драфта НХЛ-2017 на игрока. Руководитель отметил, что хочет усилить свою команду сейчас, в краткосрочной перспективе.

– В последние годы мы часто выбираем на драфте, у нас много перспективных игроков, – цитирует Sportsnet Суини. – Нужно выяснить, получится ли у нас усилить команду прямо сейчас. Мне нужно это сделать. Не могу сказать, будет ли какой-нибудь обмен.

Напомним, что на предстоящем драфте "Брюинз" будет выбирать под 18-м номером.