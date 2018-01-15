"Бостон" Худобина в овертайме уступил "Далласу" Радулова

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" в овертайме уступил "Далласу" – 2:3. В составе "Брюинз" шайбы забросили Здено Хара и Райан Спунер. За "Старз" отличились Стивен Джонс и Александр Радулов, победный гол на счету Тайлера Сегина.

Российский форвард "звезд" Александр Радулов провел на льду 21 минуту и нанес три броска по воротам. Его соотечественник Худобин, выступающий за бостонцев, отразил 29 из 32 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Даллас" – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Джонс – 5 (Эли, Ритчи), 23:49 – 0:1. РАДУЛОВ – 17 (Бенн), 28:15 – 0:2. Хара – 4 (Макэвой, Нэш), 36:28 – 1:2. Спунер – 5 (Крейчи, Гржельчик), 51:21 – 2:2. Сегин – 22 (Клингберг, Бенн), 62:59 – 2:3.

Вратари: ХУДОБИН – Лехтонен.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 32 (10+13+9+0) – 32 (12+10+8+2).

Наши: Худобин – Радулов (21:37/3/2).

15 января. Бостон. TD Garden.

Турнирная таблица – здесь