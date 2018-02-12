16:19 12 февраля | Хоккей — НХЛ

"Бостон" хочет выменять Маруна у "Эдмонтона"

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"Бостон" может сделать попытку выменять у "Эдмонтона" нападающего Патрика Маруна, сообщает NBC. Контракт хоккеиста составляет 1,5 миллиона долларов за сезон и истекает уже этим летом. Напомним, что последний день дедлайна обменов - 26 февраля.

В текущем чемпионате НХЛ форвард провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков. За "Эдмонтон" он проводит третий сезон, всего в лиге отыграл в 353 встречах и записал на свой счет 162 (74+88) очка.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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bezik

С чего это Марун боттом-6? Скорее топ 6 под Крейчи

22:31 12 февраля

Долго наблюдал за идиотами на эт

Укрепление 3-4 тройки перед ПО, только что отдавать? Защитника унылого и 3-4 раунд? Так то Марун не самый плохой вариант для сдерживающего звена.

20:07 12 февраля

fifa_guru

Весёлый© за чашку риса можно взять. а так, своих хватает.

18:19 12 февраля

Весёлый©

Ну такое.

16:58 12 февраля

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