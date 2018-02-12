"Бостон" хочет выменять Маруна у "Эдмонтона"

"Бостон" может сделать попытку выменять у "Эдмонтона" нападающего Патрика Маруна, сообщает NBC. Контракт хоккеиста составляет 1,5 миллиона долларов за сезон и истекает уже этим летом. Напомним, что последний день дедлайна обменов - 26 февраля.

В текущем чемпионате НХЛ форвард провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков. За "Эдмонтон" он проводит третий сезон, всего в лиге отыграл в 353 встречах и записал на свой счет 162 (74+88) очка.