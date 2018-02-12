"Бостон" хочет выменять Маруна у "Эдмонтона"

"Бостон" может сделать попытку выменять у "Эдмонтона" нападающего Патрика Маруна, сообщает NBC. Контракт хоккеиста составляет 1,5 миллиона долларов за сезон и истекает уже этим летом. Напомним, что последний день дедлайна обменов - 26 февраля.
В текущем чемпионате НХЛ форвард провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков. За "Эдмонтон" он проводит третий сезон, всего в лиге отыграл в 353 встречах и записал на свой счет 162 (74+88) очка.
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bezik
С чего это Марун боттом-6? Скорее топ 6 под Крейчи
22:31 12 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Укрепление 3-4 тройки перед ПО, только что отдавать? Защитника унылого и 3-4 раунд? Так то Марун не самый плохой вариант для сдерживающего звена.
20:07 12 февраля
fifa_guru
Весёлый© за чашку риса можно взять. а так, своих хватает.
18:19 12 февраля
Весёлый©
Ну такое.
16:58 12 февраля