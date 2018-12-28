"Бостон" дома проиграл "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" на выезде обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это второе подряд поражение "Девилз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Нью-Джерси" - 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Голы: Сиверсон - 5 (Грин, Зэйджак), 0:25 - 0:1. Палмиери - 19 (бол., Батчер, Бойл), 15:25 - 0:2. Вагнер - 4 (Мур, Хейнен), 35:07 - 1:2. Коулман - 10, 44:15 - 1:3. Хишир - 10 (Вуд, Ноесен), 52:43 - 1:4. Бержерон - 12 (Дебраск), 57:05 - 2:4. Коулман - 11 (бол., п.в., Хишир, Грин), 59:12 - 2:5.

Вратари: Галак (56:42 - 57:05, 18:08 - 59:12) - Блэквуд.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 42 (10+19+13) - 33 (12+9+12).

28 декабря. Бостон. TD Garden.