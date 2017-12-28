"Бостон" дома переиграл "Оттаву", Худобин отразил 25 бросков

"Бостон" на своем льду выиграл у "Оттавы" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ворота хозяев защищал россиянин Антон Худобин, отразивший 25 бросков.

Это пятая подряд победа для "Брюинз", который идет на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Оттава" занимает 15-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Оттава" - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Миллер - 1 (Бэкес, Нэш), 5:22 - 1:0. Хейнен - 9 (Спунер, Гржельчик), 8:28 - 2:0. Нэш - 3, 21:25 - 3:0. Шабо - 2 (Стоун, Брассар), 23:49 - 3:1. Нэш - 4 (Бьорк), 34:43 - 4:1. Бэкес - 5 (Гржельчик, Хейнен), 58:40 - 5:1.

Вратари: Раск - Андерсон.

Штраф: 19 - 27.

Броски: 23 (7+9+7) - 26 (6+11+9).

28 декабря. Бостон. TD Garden.