"Бостон" без Худобина разгромил "Оттаву"

"Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Оттаву" - 5:0. Дубль в этой встрече на свой счет записал нападающий Райан Спунер. Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин участия в поединке не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Бостон" - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Спунер - 2 (бол., Бэкес, Крейчи), 8:13 - 0:1. Аккьяри - 4 (Краг, Шаллер), 23:29 - 0:2. Спунер - 3, 25:38 - 0:3. Крейчи - 6 (бол., Бэкес, Макэвой), 33:39 - 0:4. Бержерон - 11 (бол., Краг, Пастрняк), 41:11 - 0:5.

Вратари: Кондон - Раск.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 25 (10+11+4) - 34 (11+13+10).

Оттава. Canadian Tire Centre.