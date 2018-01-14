"Бостон" без Худобина обыграл по буллитам "Монреаль"

"Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Монреаль" по буллитам - 4:3. Победный бросок на счету Брэда Маршана. Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин участия в этой встрече не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Бостон" - 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пачоретти - 11 (Мете, Дано), 3:22 - 1:0. Маршан - 18 (бол., Бержерон, Хейнен), 17:40 - 1:1. Дебраск - 10 (Макэвой, Хара), 22:55 - 1:2. Делорье - 5, 25:45 - 2:2. Гальченюк - 11 (бол., Друэн, Питри), 28:51 - 3:2. Крейчи - 7 (Макэвой, Дебраск), 37:42 - 3:3.

Победный буллит: Маршан.

Вратари: Прайс - Раск.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 30 (9+6+10+5) - 32 (9+8+12+3).

14 января. Монреаль. Centre Bell.