"Бостон" без Худобина обыграл "Монреаль"

"Бостон" победил "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ворота "Брюинс" защищал Туукка Раск, а россиянин Антон Худобин остался в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Монреаль" - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Ержабек - 1 (Юдон, Байрон), 0:31 - 0:1. Пастрняк - 18 (Бержерон, Маршан), 6:50 - 1:1. Спунер - 6 (Крейчи, Дебраск), 22:37 - 2:1. Маршан - 19 (бол., Бержерон, Краг), 43:40 - 3:1. Крейчи - 8 (п.в., Бэкес), 56:46 - 4:1.

Вратари: Раск - Прайс (56:27 - 56:46).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (12+13+7) - 22 (6+7+9).