"Бостон" без Худобина обыграл "Каролину"

"Бостон" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету Чарли Макэвоя.

Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин участия в этой игре не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Каролина" - 4:3 ОТ (2:3, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Макгинн - 11 (бол., Скиннер, Фольк), 10:01 - 0:1. Рик Нэш - 19 (Крейчи, Дебраск), 11:41 - 1:1. Терявяйнен - 16 (бол., Фольк, Раск), 13:09 - 1:2. Ахо - 22 (Терявяйнен, Райан), 19:04 - 1:3. Рай. Нэш - 11 (Уинглс, Краг), 19:57 - 2:3. Уинглс - 8 (Дебраск, Макэвой), 25:34 - 3:3. Макэвой - 7 (Рай. Нэш), 61:08 - 4:3.

Вратари: Раск - Дарлинг.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 32 (11+12+8+1) - 32 (9+15+8+0).

28 февраля. Бостон. TD Garden.