Босер, Петтерссон и Моррисси - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой назван форвард "Ванкувера" Брок Босер, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (6:1) сделал хет-трик.

Вторая звезда признан нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон, набравший 5 (1+4) очков в той же игре.

Третьей звездой стал защитник "Эдмонтона" Джош Моррисси, который набрал 3 (1+2) очка в матче с "Филадельфией" (7:1).

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