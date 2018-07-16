Бьоркстранд остался в "Коламбусе" на три года

"Коламбус" на своем официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Оливером Бьоркстрандом. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на три года, с зарплатой в 2,5 миллиона долларов за сезон.

Отметим, что для датчанина это первый полноценный контракт в НХЛ, ранее он выступал с контрактом новичка.

В прошлом сезоне он провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 40 (11+29) очков, в 6 встречах Кубка Стэнли он записал на свой счет 3 (1+2) очка. В составе сборной Дании на чемпионате мира-2018 он забросил одну шайбу и сделал две передачи в 7 играх.