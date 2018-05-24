Борис Михайлов: "Желаю Овечкину и Кузнецову, чтобы их мечта сбылась"

Знаменитый хоккеист и тренер Борис Михайлов поделился мнением о выходе трех российских хоккеистов в финал Кубка Стэнли. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Орлов впервые сыграют в главной серии плей-офф НХЛ.

– Хочу поздравить и Сашу, и Женю, и всю команду. Они долго к этому шли, и их надежды оправдались. Завоевать Кубок Стэнли – это мечта любого игрока, который играет в НХЛ. Желаю, чтобы их мечта сбылась.

– Кто по-вашему имеет больше шансов получить приз лучшего игрока плей-офф – Кузнецов или Овечкин?

– Мне сложно кого-то выделить. Думаю, они заслужили это в равной степени.

– "Вегас", проводящий дебютный сезон в НХЛ, сенсационно пробился в финал. Насколько неожиданным это стало для вас?

– Признаюсь честно, я немало удивлен. Ведь такое – впервые в истории НХЛ. С учетом того, как команду собирали, это можно назвать настоящим чудом. Ведь те, кто попал в состав, на тот момент по сути не пригодились другим клубам. Это блестящий пример единства командного духа и того, как можно по-настоящему раскрыть игроков. (Лев КОНОВАЛОВ)​