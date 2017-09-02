Борис Михайлов: "В московской игре судья не засчитал наш гол. Это повлияло на исход Суперсерии-72"

Легендарный нападающий сборной СССР Борис Михайлов, вспоминая Суперсерию-1972, в интервью "СЭ" отметил, что сборная Канады приехала в Москву с хорошим настроем на борьбу. По его словам, на общий итог встречи повлияло то, что арбитр одного из матчей не засчитал гол совестких хоккеистов.

– Во время советской части Суперсерии болельщики, приехавшие из Канады, болели за своих более агрессивно.

– Наши трибуны в Москве молчали. Знаете почему? Истинные болельщики на матчи попасть не смогли. Достать тогда билет простому человеку было невозможно. На играх были партийные работники, которые не могли вскочить со своего места посредине встречи, заорать что-то в духе "бей его, колоти" и погнать свою команду вперед. Канадские игроки осознали, что находятся на грани. Они приехали и делали все специально, чтобы вывести из равновесия и нас, и нашу публику.

– Зато к этому моменту они начали жать вам руки.

– Их руководство разобралось с этим уже после первой игры в Монреале. Просто раньше у них это было не принято. Тогда же у нас с канадцами после матчей проходили совместные ужины (речь идет о канадской части Суперсерии. – Прим. "СЭ"). Отношения с ними оставались нормальными. Фил Эспозито как всегда шкодничал и смеялся. Он только на льду был злой. Фил говорил в раздевалке после первых игр: "нет, ребята, так просто Советский Союз мы не обыграем. Давайте уберем свое "я" и клубную принадлежность – "Монреаль", "Рейнджерс" – и будем настоящей сборной Канады". И в СССР они приехали не командой звезд НХЛ, а именно сборной. И это все изменило.

– А что поменялось в игре сборной СССР в московской части серии? Почему не смогли одержать решающую победу?

– В шестом матче при ничейном результате Володя Петров, кажется, забил гол, а судья, наш друг латыш – спит. Вот из-за этого мы проиграли ту встречу, а потом появилась нервозность, и канадцы зацепились за серию. Они видели, что мы выходим из себя, и полезли нахрапом, а мы стали допускать грубейшие ошибки. Это естественный процесс.

Полное интервью Бориса Михайлова