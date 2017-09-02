Борис Михайлов: "Увидев нашу форму перед Суперсерией-72, канадцы захихикали"

Легендарный нападающий сборной СССР Борис Михайлов, вспоминая Суперсерию-1972, в интервью "СЭ" отметил, что игроки сборной Канады несерьезно отнеслись к ним перед первым матчем в Монреале. По его словам, канадцы смеялись даже над формой советских хоккеистов.

– Что-то знали перед Суперсерией о канадских звездах?

– У нас тогда про НХЛ ничего не писали. Но мы видели в деле Бобби Орра, который в Суперсерии из-за травмы не принимал участия. Ничего так, катается, хорошо подыгрывает. Еще удивились, когда увидели в воротах канадцев Кена Драйдена. Ранее в матчах против любителей я ему в каждом матче забивал и считал его для себя "дежурным" вратарем. И вдруг узнаем, что он теперь в НХЛ, играет в "Монреале". Причем очень прилично. Но в любом случае пока сам не почувствуешь на себе уровень соперника – рассуждать со стороны сложно. Помню нашу первую тренировку, за которой канадцы следили со стороны. Сидят на трибунах, улыбаются. На нас по их меркам формочка не ахти, хотя вроде в сборной неплохо одевали. В нашу сторону хихикают. Нам это все до одного места.

– Неужели вы оставались настолько спокойными?

– Напряжение все-таки присутствовало, поскольку был важный политический момент – тогда наши войска вошли в Чехословакию. Эмигрантов в Канаде очень много, злопыхателей тоже хватало. Если говорить об организации, то встречали нас очень хорошо. Небо и земля по сравнению с тем, что было, когда мы приезжали на матчи с любителями. Хоть и тогда все было нормально.

Полное интервью Бориса Михайлова