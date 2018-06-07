Борис Михайлов: "Посмотрю матчи НХЛ, если будут трансляции по телевизору"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов дал комментарий перед матчем финальной серии Кубка Стэнли между "Вегасом" и "Вашингтоном" (счет 1-3).

Напомним, что матч пройдет в Лас-Вегасе в ночь на пятницу в 3.00 по московскому времени.

- Конечно, "Вашингтон" может закончить серию уже восьмого июня. Все зависит от них. Чем быстрее они выиграют, тем раньше уйдут в отпуск. Я хочу, чтобы наши представители - Овечкин, Кузнецов и Орлов - стали обладателями Кубка Стэнли. Более подробно не смогу ответить, потому что не видел ни одной игры. Если будут по телевизору транслировать матчи НХЛ, посмотрю игру, если нет, значит, не буду следить за матчем. (Арман МКРТЧЯН)

"Вегас" – "Вашингтон": финал Кубка Стэнли, пятый матч, онлайн-трансляция – 8 июня 2018 в 3.00 (время московское)