Борис Михайлов: "После второй игры Суперсерии-72 позвали в "Торонто"

Легендарный нападающий сборной СССР Борис Михайлов, вспоминая Суперсерию-1972, в интервью "СЭ" отметил, что после второй игры в Канаде он общался с хозяином "Торонто" по поводу возможности переезда в НХЛ. По его словам, дальше разговоров дело тогда не пошло, потому что хоккеисты понимали, что такой вариант невозможен.

– До Суперсерии в НХЛ почти не было европейцев за исключением нескольких шведов.

– Правильно, если не ошибаюсь, то одними из первопроходцев стали два чехословака – Вацлав Недомански и Рихард Фарда. Они сбежали в Канаду в 1974 году и сначала, кажется, играли в ВХА (Недомански стал выступать в НХЛ с 1977 года, а Фарда провел три сезона в ВХА и переехал в Европу. – Прим. "СЭ"). Но именно после первого матча Суперсерии, в котором мы победили 7:3, в НХЛ, наконец, осознали, что в Европе есть много хоккеистов высокого класса. Для того, чтобы успешно продавать свой продукт, были нужны звезды. Могу сказать, что человек 10-12 из нашей сборной сразу получили предложения от клубов НХЛ. Если бы кто-то из нас дал согласие, то мог подписать контракт хоть на следующий день.

Но тогда мы об этом даже не могли думать, прекрасно понимая, какие за собой оргвыводы повлечет такой шаг на родине. А НХЛ после Суперсерии стала постепенно обращать внимание на европейских игроков, тем самым укрепляя свои позиции и зарабатывая на новых звездах. Сначала поехали за океан шведы, потом финны, чехословаки, а затем уже и наши хоккеисты. Сейчас и швейцарцы, и немцы, и даже датчане с норвежцами играют в Северной Америке. НХЛ, как я ее называю, это фабрика спорта по зарабатыванию денег. Европейские игроки ей очень помогают, поскольку собственных звезд на всех в Канаде не хватает. Для меня Суперсерия, если проводить грубое сравнение, стала таким же событием, как начало 18-го века, когда Петр Первый открыл окно в Европу.

– У вас не было сожалений, что так и не смогли поиграть в НХЛ?

– После второй игры Суперсерии мы втроем – я, Володя Петров и Валера Харламов – беседовали на эту тему, а чуть раньше с нами разговаривал хозяин "Торонто". Конечно, звучала мысль, что неплохо было бы попробовать свои силы в НХЛ. Но не более того. Мы прекрасно понимали, что на тот момент это невозможно, осознавая, чем может все закончиться. Если говорить честно, то я не жалею. Да и как иначе? У всех семьи, дети. Тогда, чтобы остаться в НХЛ, надо было сжечь все мосты. Не хочу сейчас никого хаять, но у нас было совсем иное воспитание – через коллектив, близких, родных. Мы выросли не каждый сам по себе. Всегда был коллектив – в школе, институте, команде.

Полное интервью Бориса Михайлова