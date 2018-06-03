13:19 | Хоккей — НХЛ

Борис Михайлов: "Хочу, чтобы наши овладели Кубком Стэнли"

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Прославленный нападающий Борис Михайлов поделился мнением относительно финальной серии Кубка Стэнли "Вашингтон""Вегас".

– За НХЛ слежу только через вашу газету, – заявил Михайлов. – Желаю "Вашингтону" победы. Хочу, чтобы наши Саша Овечкин, Женя Кузнецов и Дима Орлов овладели Кубком Стэнли. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Вашингтон" после сегодняшней победы в своих стенах (3:1) повел в финале плей-офф НХЛ (2-1). Форвард "столичных" Евгений Кузнецов стал первой звездой дня, забросив "Вегасу" победную шайбу.

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Все остальные завоюют Кубок,а трое овладеют.Для этого им сделают копию.

14:19

baronurgensburg

серьезно? именно ОВЛАДЕЛИ? :)

13:28

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