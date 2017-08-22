Бонино поел спагетти из Кубка Стэнли

Нападающий "Нэшвилла" Ник Бонино, который в минувшем сезоне выиграл Кубок Стэнли в составе "Питтсбурга", получив трофей в свое распоряжение, поел из него спагетти, информирует пресс-служба НХЛ. После этого форвард выставил кубок в школе, где он проходил обучение.

Болельщикам нужно было заплатить 10 долларов за право сфотографироваться с хоккеистом и трофеем. Собранные деньги должны быть переданы в один из детских медицинских центров. 29-летний американец рассчитывает, что сборы составят около 30 тысяч долларов.