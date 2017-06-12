Бонино играл против "Нэшвилла" со сломанной голенью

Нападающий "Питтсбурга" Ник Бонино после победы своей команды в финале Кубка Стэнли над "Нэшвиллом" (4-2 в серии) подтвердил, что получил перелом голени. Травму хоккеист получил еще во втором матче финальной серии, однако смог доиграть ту встречу. В этом розыгрыше плей-офф хоккеист провел 21 матч и набрал 7 (4+3) очков.

– Тогда голень просто треснул, – цитирует ESPN Бонино. – Думаю, люди верили, что мне станет лучше, однако все оказалось не так. Я хотел посмотреть празднование. Вся команда будет наслаждаться этой победой. Это определенно того стоило.