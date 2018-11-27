"Большинство болельщиков против Войнова в НХЛ". Журналистка из Северной Америке - о российском защитнике

Колумнист Los Angeles Times Хелен Эллиотт в интервью "СЭ" заявила, что большинство болельщиков выступают против возвращения экс-защитника "Лос-Анджелес Кингз" Вячеслава Войнова в НХЛ. 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии, а затем приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока.

- НХЛ с самого начала истории относится к этой истории очень серьезно, - сказала Эллиотт. - Знаю, что Войнов общался с лигой по поводу возможного возвращения. Но не думаю, что НХЛ собирается дать ему разрешение, по крайней мере, очень быстро. Многие люди видели полицейские отчеты, знают, что Войнов сидел в тюрьме, и не очень хотят его появления в "Кингз". Некоторые болельщики говорят, что он отсидел срок и заплатил цену за свой поступок. Но, думаю, куда больше тех, кто считает, что сделанное им было ужасно, и он не должен возвращаться в НХЛ.

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