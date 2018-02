Болельщиков "Чикаго" вывели с домашней арены во время матча с "Вашингтоном" из-за проявлений расизма

Сотрудники службы безопасности арены United Center в Чикаго во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Блэкхокс" и "Вашингтоном" (7:1) вывели со стадиона четырех местных болельщиков, сообщает в Твиттере журналист Washington Post Изабель Хуршудян. Такое решение было принято из-за того, что форвард "Кэпиталз" Деванте Смит-Пелли сообщил о проявлении расизма со стороны фанатов соперника.

Отмечается, что нападающий гостевой команды, получив двухминутное удаление, подвергся обструкции со стороны группы фанатов, которая сидела рядом со штрафным боксом. Они скандировали "Баскетбол, баскетбол, баскетбол", обращаясь к афроамериканскому форварду "Вашингтона". Услышав это, Смит-Пелли был готов лично разобраться с болельщиками, направившись к ограждению с клюшкой наперевес.

После завершения матча представитель "Кэпиталз" сказал, что случившееся огорчило нападающего. "Чикаго", узнав о случившемся, принес извинения игроку соперников.

