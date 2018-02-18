Болельщиков "Чикаго" вывели с домашней арены во время матча с "Вашингтоном" из-за проявлений расизма

Сотрудники службы безопасности арены United Center в Чикаго во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Блэкхокс" и "Вашингтоном" (7:1) вывели со стадиона четырех местных болельщиков, сообщает в Твиттере журналист Washington Post Изабель Хуршудян. Такое решение было принято из-за того, что форвард "Кэпиталз" Деванте Смит-Пелли сообщил о проявлении расизма со стороны фанатов соперника.
Отмечается, что нападающий гостевой команды, получив двухминутное удаление, подвергся обструкции со стороны группы фанатов, которая сидела рядом со штрафным боксом. Они скандировали "Баскетбол, баскетбол, баскетбол", обращаясь к афроамериканскому форварду "Вашингтона". Услышав это, Смит-Пелли был готов лично разобраться с болельщиками, направившись к ограждению с клюшкой наперевес.
После завершения матча представитель "Кэпиталз" сказал, что случившееся огорчило нападающего. "Чикаго", узнав о случившемся, принес извинения игроку соперников.
Statement on the incident at tonight's game pic.twitter.com/7o02AaLQwz– Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 18 февраля 2018 г.
Диванник
Теперь "Баскетбол" официально считается оскорбительным словом? О сколько нам ещё нового предстоит узнать.
12:13
Werewolf
Тропическая гемангиома Мовсисяна Навоз во всей красе, умора)))_____И не говори. В РФ такое даже представить трудно ))))))))))) У нас же сплошь интеллигенты на трибунах. Обращаются только "афроамериканец" )))))))
11:44
Скат78
Вашу мать... теперь чтобы обратиться к нигерам мы должны у них разрешение спрашивать.
11:44
Serenky25
Ну нравится им баскетбол. Что такого то?
11:23
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Навоз во всей красе, умора)))
11:18