Болельщики "Тампы" приветствовали Сергачева плакатом на русском языке

Болельщики "Тампа-Бэй" на первой тренировке поприветствовали защитника Михаила Сергачева плакатом на русском языке, сообщает Tampa Bay Times. Фанаты поддержали россиянина.
Напомним, что 19-летний хоккеист был обменян из "Монреаля" в "Тампу". Взамен "Канадиенс" получили нападающего Джонатана Друэна и право выбора в шестом раунде драфта-2018.
#tblightning fan Cookie Gross made a "Welcome to Tampa" sign in Russian. Fans already calling @sergachev31 "Misha" pic.twitter.com/vNTfbaITRg– Joe Smith (@TBTimes_JSmith) 28 июня 2017 г.