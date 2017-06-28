19:36 | Хоккей — НХЛ

Болельщики "Тампы" приветствовали Сергачева плакатом на русском языке


Болельщики "Тампа-Бэй" на первой тренировке поприветствовали защитника Михаила Сергачева плакатом на русском языке, сообщает Tampa Bay Times. Фанаты поддержали россиянина.

Напомним, что 19-летний хоккеист был обменян из "Монреаля" в "Тампу". Взамен "Канадиенс" получили нападающего Джонатана Друэна и право выбора в шестом раунде драфта-2018.

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