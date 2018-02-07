04:23 | Хоккей — НХЛ

Болельщики "Питтсбурга" встретили Флери овацией. Видео

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Болельщики "Питтсбурга" устроили овацию голкиперу "Вегаса" Марк-Андре Флери перед матчем регулярного чемпионата. Вратарь провел за "Пингвинз" 13 сезонов и завоевал с командой 3 Кубка Стэнли. 

"Вегас" стал вторым клубом Флери в НХЛ, взяв голкипера на драфте расширения.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Werewolf

Марио66 Оч. круто! Не самый сильный вратарь, но навсегда "Пингвин". Кем, возможно, никогда не станет тот же Мюррей, который подсидел МАФа._____И не блещущий сейчас (я про Мюррея). Возможно подсидит Джерри )))))

10:08

Марио66

Оч. круто! Не самый сильный вратарь, но навсегда "Пингвин". Кем, возможно, никогда не станет тот же Мюррей, который подсидел МАФа.

09:53

Easycure

Пустил слезу). Ждал эту игру.

04:46