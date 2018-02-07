Болельщики "Питтсбурга" встретили Флери овацией. Видео

Болельщики "Питтсбурга" устроили овацию голкиперу "Вегаса" Марк-Андре Флери перед матчем регулярного чемпионата. Вратарь провел за "Пингвинз" 13 сезонов и завоевал с командой 3 Кубка Стэнли.
"Вегас" стал вторым клубом Флери в НХЛ, взяв голкипера на драфте расширения.
Three Stanley Cups– NHL (@NHL) 7 февраля 2018 г.
13 seasons
Countless memories
There's only one Marc-Andre Fleury 🌸
Pittsburgh welcomes Flower back with open arms in an emotional return. pic.twitter.com/NOBHdngmZm
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Werewolf
Марио66 Оч. круто! Не самый сильный вратарь, но навсегда "Пингвин". Кем, возможно, никогда не станет тот же Мюррей, который подсидел МАФа._____И не блещущий сейчас (я про Мюррея). Возможно подсидит Джерри )))))
10:08
Марио66
Оч. круто! Не самый сильный вратарь, но навсегда "Пингвин". Кем, возможно, никогда не станет тот же Мюррей, который подсидел МАФа.
09:53
Easycure
Пустил слезу). Ждал эту игру.
04:46