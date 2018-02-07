Болельщики "Питтсбурга" встретили Флери овацией. Видео

Болельщики "Питтсбурга" устроили овацию голкиперу "Вегаса" Марк-Андре Флери перед матчем регулярного чемпионата. Вратарь провел за "Пингвинз" 13 сезонов и завоевал с командой 3 Кубка Стэнли.

"Вегас" стал вторым клубом Флери в НХЛ, взяв голкипера на драфте расширения.