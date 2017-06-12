Болельщики "Питтсбурга" отпраздновали победу в Кубке Стэнли, съев сырого сома

Болельщики "Питтсбурга" оригинально отпраздновали победу своей команды в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом" (2:0, 4-2). Фанаты "Пингвинз" съели сырого сома. Напомним, что у болельщиков "Предаторз" есть традиция, по которой они выбрасывают рыбу на лед, празднуя успех команды.

Отметим, что "Пингвины" завоевали пятый Кубок Стэнли в истории и второй подряд за два года. В составе "Пингвинз" российский нападающий Евгений Малкин, ставший лучшим бомбардиром плей-офф, в третий раз выиграл этот трофей.