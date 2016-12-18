Болельщики НХЛ больше всего хотят видеть на льду Овечкина

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин выиграл опрос Yahoo! Sport среди болельщиков: "Кого бы вы больше всего хотели видеть на льду?" В голосование были включены 20 главных звезд лиги среди полевых игроков. Овечкин набрал 26 процентов голосов. Немного отстал от него форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби - 24 процента, а тройку лидеров замкнул Патрик Кейн из "Чикаго" - 19 процентов. По 15 процентов набрали ветеран Яромир Ягр из "Флориды" и ярко дебютировавший в этом сезоне Остон Мэттьюс из "Торонто".

В опрос был включен еще один россиянин - игрок "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Он набрал 8 процентов. При этом больше всего набрал вариант "Никого" - 31 процент.

Отмечается, что среди опрошенных мужчин абсолютными лидерами стали Овечкин и Кросби - 33 и 30 процентов. У ближайшего преследователя Патрика Кейна - 21 процент, а у Ягра - 17. Среди женщин разброс был больше: Кейн получил 16 процентов, Кросби, Овечкин и Мэттьюс - по 15.

Больше всего за Овечкина голосовали респонденты в возрасте от 35 до 54 лет - 30 процентов против 28 у Кросби. А вот среди самой молодой возрастной группы (18-34) победу одержал Мэттьюс - 25 процентов (22 у Овечкина, 18 у Кросби). У старшего же поколения (55 лет и выше) Кросби оказался фаворитом - 30 процентов против 28 у Овечкина.