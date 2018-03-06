Болельщики "Эдмонтона" встретили Макдэвида на улице и начали выкрикивать ему гадости

Болельщики "Эдмонтона" раскритиковали нападающего команды Коннора Макдэвида, когда встретили его на улице, сообщает Yahoo Sports. Игрок проводил время с семьей, а фанаты на улице стали ему кричать "Пора начать выигрывать", "Тебя обменяют, не очень-то ты и хорош".
– Не собираюсь говорить об этом, в этом ничего такого нет, – позже прокомментировал инцидент Макдэвид.
"Эдмонтон" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 17 очков.
На счету Макдэвида в этом сезоне 80 (30+50) набранных очков.
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Ara
V0VaN куч не хапнул - и играет с норм партнёрами))) - вот именно))
22:26
V0VaN
sv_brain 0. То есть, паренёк уже 80 очков набрал, а болельщики чем-то недовольны? Он виноват в том, что партнёры - дно? - Мир сходит с ума. 18:34 =========================================================================================================== ну так-то ещё при переподписании контрактов с ним и драйзайтлем обсуждалось если оба хапнут по максимуму - то будут играть с говном вместо партнёров... он хапнул... играет с говном... виноват))) куч не хапнул - и играет с норм партнёрами)))
21:56
Ara
"Наиль балбес знатный" это даже не осуждается- с Ларионовым друг друга стоят)))
19:18
Долго наблюдал за идиотами на эт
Партнёры дно? Из всех нефтяных игроков с кучей авансов только Наиль балбес знатный и то у него проблемы с головой, а не с игрой. Холл, Эберле и др. давно показали, что можно очень хорошо играть вне нефти. Если свалят РНХ и Драз, то они будут играть на уровне Холла, т.е. 1p\game(в клубах претендующих на ПО, а не в днарях типа клинков)
19:12
Ara
sv_brain 0. Холл - это другой некстван днища))
18:51
Ara
sv_brain 0.Так претензии к нему какие? Должен по 120 очков набирать?__ Претезии - он как Холл не затащил в ПО днище))
18:49
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:45
sv_brain 0.
Так претензии к нему какие? Должен по 120 очков набирать?
18:42
Ara
sv_brain 0. __ так он имеет невсе(все) шансы обойти Кучера и Малкина)) типа главных претендентов КС))
18:40
sv_brain 0.
То есть, паренёк уже 80 очков набрал, а болельщики чем-то недовольны? Он виноват в том, что партнёры - дно? - Мир сходит с ума.
18:34
Ara
Так то понятно) Макди срочно контракт уменьшать и в любой клуб бежать) - по другому - ждет его судьба всех некстванов днища))) а их было 4!! за 6 лет))
18:27
maxcds
Чо хоть? эДНОнтонцы, не ломайте парню психику. Он в этом году получит 86 млн. пиндолларов. Да еще и после такого сезона. Вот и проверочка. Уххх посмотрим.
18:08
Тропическая гемангиома Мовсисяна
фанаты Навоза то еще быдло неблагодарное)))
16:14