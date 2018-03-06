Болельщики "Эдмонтона" встретили Макдэвида на улице и начали выкрикивать ему гадости

Болельщики "Эдмонтона" раскритиковали нападающего команды Коннора Макдэвида, когда встретили его на улице, сообщает Yahoo Sports. Игрок проводил время с семьей, а фанаты на улице стали ему кричать "Пора начать выигрывать", "Тебя обменяют, не очень-то ты и хорош".

– Не собираюсь говорить об этом, в этом ничего такого нет, – позже прокомментировал инцидент Макдэвид.

"Эдмонтон" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 17 очков.

На счету Макдэвида в этом сезоне 80 (30+50) набранных очков.