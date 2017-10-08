Болельщики "Чикаго" тепло приняли Панарина. Видео

Болельщики "Чикаго" во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (5:1) тепло встретили нападающего Артемия Панарина, который два года выступал за "Блэкхокс". Российский форвард не смог отметиться результативными действиями во встрече с бывшей командой.

Напомним, Панарин выступал за "Чикаго" на протяжении двух сезонов, в первом из них он получил "Колдер Трофи". В общей сложности он провел за первый клуб в НХЛ 162 матча в регулярных чемпионатах лиги, набрав 151 (61+90) очко. В плей-офф на его счету 8 (2+6) баллов за результативность в 11 играх.

Артемий Панарин: "Торторелла - настоящий мужик"