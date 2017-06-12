Болельщикам не разрешат встретить "Питтсбург" в аэропорту

"Питтсбург" сегодня ночью обыграл на выезде "Нэшвилл" (2:0) в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и во второй раз подряд завоевал Кубок Стэнли. Но, как утверждает Pittsburgh Post-Gazette, фанатам не удастся встретить свою команду в аэропорту – его руководство уже уведомило, что не планирует никаких публичных мероприятий. "Пингвинз" пройдут через отдельный терминал.

У "Питтсбурга" запланирован чемпионский парад по городу. Но дата и время его проведения пока неизвестны.

"Питтсбург" - чемпион! Третий Кубок Стэнли Малкина и Кросби //

Доминаторы. "Питтсбург" снова непобедим