Болельщик "Вашингтона" нарисовал Овечкина с пингвином в руке

Шаржист из Вашингтона Пол Николс, который болеет за "Кэпиталз", нарисовал карикатуру по мотивам победы его любимцев над "Питтсбургом" и опубликовал творение в своем Твиттере. В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции столичные хоккеисты переиграли соперника (2:1, ОТ) и довели счет в серии до 4-2.

На рисунке Николса смеющийся капитан "Вашингтона" Александр Овечкин держит вверх тормашками пингвина – символ "Питтсбурга". Свой шарж Николс подписал лаконично: "Счастливый скетч".

Напомним, что в финале конференции "Кэпиталз" встрется с "Тампа-Бэй".