Болельщик разревелся, получив в подарок клюшку от Бучневича. Видео

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич во время матча с "Питтсбургом" (4:3 ОТ) подарил клюшку юному болельщику, а тот разрыдался от счастья. Отметим, что мальчик был одет в свитер "Северстали" – бывший клуб игрока. По окончании матча болельщик и Бучневич еще раз встретились, чтобы сделать общее фото.



22-летний Бучневич провел в нынешнем сезоне 63 матча, в которых набрал 40 (14+26) очков. ​

Buch making dreams come true tonight for this @JuniorRangers fan in the sweater of the night.



We’re not crying... pic.twitter.com/CPPz05OC4o – New York Rangers (@NYRangers) 14 марта 2018 г.