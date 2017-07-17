Болельщик "Нэшвилла" узнал о выигранных билетах на финал Кубка Стэнли спустя 39 дней

Болельщик "Нэшвилла" Эндрю Фьюдж пропустил шестой матч финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" из-за своей невнимательности. Фанат принял участие в розыгрыше билетов на игру и стал одним из победителей. Однако Эндрю узнал о двух выигранных билетах спустя 39 дней после завершения турнира. Напомним, что "Питтсбург" выиграл со счетом 2:0 и завоевал свой второй кубок кряду.

– Узнав об этом, я умер где-то внутри себя, – цитирует Yahoo! Sports Фьюджа. – Даже в аду мне не дали бы шанса, что я смог бы попасть на игру. Сначала решил, что это сообщение – обычный спам. Но потом осознал, что случилось на самом деле. Теперь это воспринимается мучительно.

Надеюсь, что я когда-нибудь вновь выиграю в таком розыгрыше. У меня жена, которая теперь злится на меня, двухлетний сын и маленькая дочь, которые будут всю жизнь припоминать мне эту историю.