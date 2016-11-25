08:52 | ХОККЕЙ — НХЛ

Болье выписан из больницы

0
0
0

Защитник "Монреаля" Натан Болье вчера был выписан из больницы, в которую угодил в среду после того, как шайба попала ему в область горла во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (3:4), сообщает пресс-служба лиги. Тем не менее, тренер "Канадиенс" Мишель Террьен пока не может рассчитывать на 23-летнего канадца, который пропустил сегодняшний поединок с "Каролиной" (2:1). Ожидается, что он также не сыграет на выезде с "Детройтом" в воскресенье.

- Болье еще предстоит пройти некоторые обследования, - сказал Террьен. - Мы узнаем больше в ближайшие дни.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nathan-beaulieu-out-of-hospital-wont-play-thursday/c-284044484

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ