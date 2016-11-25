Болье выписан из больницы

Защитник "Монреаля" Натан Болье вчера был выписан из больницы, в которую угодил в среду после того, как шайба попала ему в область горла во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (3:4), сообщает пресс-служба лиги. Тем не менее, тренер "Канадиенс" Мишель Террьен пока не может рассчитывать на 23-летнего канадца, который пропустил сегодняшний поединок с "Каролиной" (2:1). Ожидается, что он также не сыграет на выезде с "Детройтом" в воскресенье.

- Болье еще предстоит пройти некоторые обследования, - сказал Террьен. - Мы узнаем больше в ближайшие дни.