Богдан Киселевич: "Позвонил агенту и сказал, что "Флорида" должна быть номером один в моем списке"

Новичок "Флориды" защитник Богдан Киселевич отметил, что на его решение подписать контракт с клубом НХЛ никак не повлияли игроки "Пантерз" Евгений Дадонов и Максим Мамин​. О заключении однолетнего соглашения было объявлено сегодня.

– Чувствую себя очень взволнованно, – цитирует хоккеиста сотрудник пресс-службы "Флориды" Джеймсон Оливер в своем Твиттере. – Это большая сделка для меня. После моего первого разговора с Дэйлом (Таллон, – президент клуба) я позвонил агенту и сказал, что "Флорида" должна быть номером один в моем списке.